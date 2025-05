Si aprono le porte del carcere arrestato un 69enne che deve scontare la pena per bancarotta

arrestato e portato in carcere per scontare le condanne per bancarotta risalenti al 2011 e 2013. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione dei Carabinieri di San Mauro Pascoli hanno arrestato un 69enne, in esecuzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dall'ufficio.

