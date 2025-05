Ships for America Act Così Trump rilancia la strategia marittima

Il senatore statunitense Todd Young è stato più che esplicito: presentando lo "Ships for America Act" giovedì primo maggio ha detto che si tratta di "una legge completa volta a rivitalizzare l'industria cantieristica Americana e ad aiutarci a tenere il passo con la Cina". Young — politico conservatore che si dichiara "orgoglioso servitore delle famiglie Hossier", come si definiscono gli abitanti dell'Indiana — è tra coloro che al Congresso stanno cercando di dare forma di legge al maxi-programma per spingere la cantieristica Americana.Un'idea lanciata pubblicamente da Donald Trump nelle scorse settimane, passata già per un executive order (come quasi tutta l'azione politica dei primi cento giorni). Ma il piano non è semplice espressione dell'America First Trumpiano. Non si tratta infatti di ricostruire un'industria in cui gli Usa eccellevano fino a qualche decennio fa, ma piuttosto di recuperare terreno perché ormai quell'eccellenza è in mano al rivale totale dell'America, la Cina — e con una disproporzione numericamente imbarazzante.

Washington. La legge SHIPS for America è tornata, e questa volta è più grande, più ampia e sostenuta da un secondo disegno di legge che mira direttamente alla riforma fiscale.

