Shell ha annunciato un calo dell'utile netto del 35% nel primo trimestre, sceso a 4,8 miliardi di dollari dai 7,4 miliardi del primo trimestre del 2024. La multinazionale come altre major petrolifere è stata colpita dal recente calo dei prezzi del greggio dovuto al timore che i dazi voluti dal presidente americano Donald Trump causino un rallentamento dell'economia globale, con un impatto sulla domanda. Tuttavia, Shell è riuscita a superare le aspettative degli analisti e ha annunciato ingenti dividendi agli azionisti. L'amministratore delegato Wael Sawan ha affermato che i risultati hanno dato a Shell "fiducia per avviare altri 3,5 miliardi di dollari di riacquisti di azioni nei prossimi tre mesi". 🔗 Quotidiano.net - Shell: utile netto in calo del 35% nel primo trimestre, dividendi e riacquisti di azioni Il colosso energetico britannicoha annunciato undell'del 35% nel, sceso a 4,8 miliardi di dollari dai 7,4 miliardi deldel 2024. La multinazionale come altre major petrolifere è stata colpita dal recentedei prezzi del greggio dovuto al timore che i dazi voluti dal presidente americano Donald Trump causino un rallentamento dell'economia globale, con un impatto sulla domanda. Tuttavia,è riuscita a superare le aspettative degli analisti e ha annunciato ingentiaglisti. L'amministratore delegato Wael Sawan ha affermato che i risultati hanno dato a"fiducia per avviare altri 3,5 miliardi di dollari didinei prossimi tre mesi". 🔗 Quotidiano.net

