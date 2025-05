Sfuma Steijn l’annuncio del Feyenoord | su chi vira la Roma?

Roma, nella prima delle 4 partite che la separano da un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Il successo di San Siro ha alimentato le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, e all’orizzonte una giornata dove battere la Fiorentina, per poi seguire con interesse Bologna-Juventus, può risultare decisivo. Poi sarà tempo di grossi cambiamenti, in un mercato che deve necessariamente portare nuova linfa alla rosa. Uno degli obiettivi era Sem Steijn, e il tempo verbale appena utilizzato non è casuale.Che i fari si accendessero sul classe 2001 era piuttosto ovvio, visto che parliamo dell’attuale capocannoniere dell’Eredivise con 23 gol in 29 (27 in 42 se allarghiamo il dato anche a coppa, preliminari di Champions ed Europa League). 🔗 Sololaroma.it - Sfuma Steijn, l’annuncio del Feyenoord: su chi vira la Roma? Appena due giorni e sarà di nuovo campo per la, nella prima delle 4 partite che la separano da un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Il successo di San Siro ha alimentato le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, e all’orizzonte una giornata dove battere la Fiorentina, per poi seguire con interesse Bologna-Juventus, può risultare decisivo. Poi sarà tempo di grossi cambiamenti, in un mercato che deve necessariamente portare nuova linfa alla rosa. Uno degli obiettivi era Sem, e il tempo verbale appena utilizzato non è casuale.Che i fari si accendessero sul classe 2001 era piuttosto ovvio, visto che parliamo dell’attuale capocannoniere dell’Eredivise con 23 gol in 29 (27 in 42 se allarghiamo il dato anche a coppa, preliminari di Champions ed Europa League). 🔗 Sololaroma.it

Sfuma Steijn? Accordo tra Twente e Feyenoord: Roma al palo - Si avvicina a grandi passi la sfida tra Roma e Inter, match che nessuna delle due squadre può permettersi di fallire. Giallorossi intrigati in una lotta Champions League che non ammette più pareggi e titubanze, mentre i nerazzurri si sono visti raggiunti in vetta dal Napoli e vogliono tornare a gioire dopo i ko con Bologna e Milan in Coppa Italia. Per i giallorossi però di gran attualità è il calciomercato, tanto in uscita, con Baldanzi e non solo in bilico, quanto in entrata, dove il nome caldo è quello di Sem Steijn. 🔗sololaroma.it

Roma in corsa per Steijn, ma il Feyenoord è in vantaggio: il Twente fa il prezzo - Ultimo mese scarso di fatiche per la Roma, chiamata a stringere i denti per provare a centrare quello che sarebbe l’ennesimo miracolo sportivo di Ranieri. La vittoria contro l’Inter a lanciato i giallorossi in classifica e nello spirito, pronti ora a colmare quel piccolo gap di due punti con il 4° posto con le ultime 4 partite a disposizione. Sarà poi tempo di grossi cambiamenti, con l’individuazione del prossimo allenatore e con un mercato attivo: dopo le recenti panchine, torna in bilico il futuro di Paredes, mentre in entrata rimane caldo il nome di Sem Steijn. 🔗sololaroma.it

FEYENOORD - Steijn firma con gli olandesi, sfuma il passaggio alla Roma - Sfuma il passaggio alla Roma per Sem Steijn. Il trequartista olandese del Twente, accostato recentemente ai capitolini, nella prossima stagione giocherà con il Feyenoord, con cui ha firmato un contrat ... 🔗napolimagazine.com

Dall'Olanda: "Niente Roma, Steijn andrà al Feyenoord. C'è l'accordo con il Twente" - Stando all'indiscrezione rilanciata dal portale olandese AD.nl, Sem Steijn è ormai promesso sposo del Feyenoord, club che è attualmente in corsa per il terzo posto in Eredivisie. Gli olandesi ... 🔗corrieredellosport.it

L'allenatore del Twente: "Non so nulla della Roma su Steijn. C'è il Feyenoord" - Di Steijn e del suo possibile futuro lontano dal Twente ha parlato anche Joseph Oosting, allenatore della squadra biancorossa di Eredivisie: "So qualcosa del Feyenoord. La Roma? Non ne so nulla". 🔗tuttomercatoweb.com