Sfregio sul palco del Concertone | i Patagarri irridono una canzone ebraica Parenzo | Raccapriccianti video

Polemiche per l'esibizione deial concerto del primo maggio a San Giovanni, a Roma. La band intona 'Palestina libera' durante lo show. Orribile scena. Durissima la reazione di Victor Fadlun, presidente della comunitàdi Roma. "Appropriarsi della nostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare la nostra distruzione, è ignobile. C'è qualcosa di davvero sinistro, macabro, nell'esibizione dei. I nostri più grandi odiatori nella storia sono quelli che hanno strumentalizzato la nostra cultura e mentalità", dice Fadlun facendo riferimento anche alla melodia che ha accompagnato le parole dei.Vergognoso appello pro-Pal alIn tanti aspettavano al varco Ghali, invece l'uscita che ha suscitato polemiche al tradizionale concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma è arrivata dai.