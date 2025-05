Sfide e opportunità per le aziende Usa in Italia AmCham promuove un confronto online

confronto con i vertici di alcune delle maggiori aziende statunitensi presenti in Italia per analizzare le Sfide e le opportunità del prossimo futuro: questo il tema del webinar “Renewing the Transatlantic Partnership. Negotiating towards a better future” promosso dall’American Chamber of Commerce in Italy il prossimo 5 maggio alle ore 10 e al quale si potrà assistere iscrivendosi sulla piattaforma Event Boost (qui). “Nel corso della discussione – dichiara il Managing Director di AmCham Italy, Simone Crolla – verranno esplorate le evoluzioni delle dinamiche di una delle relazioni più durature e strategiche della politica globale: l’Alleanza Transatlantica. In un’epoca di incertezze geopolitiche, dovute a un cambiamento degli equilibri di potere e da pressioni interne su entrambe le sponde dell’Atlantico, le fondamenta di fiducia che storicamente hanno sostenuto i rapporti tra Europa e Stati Uniti sono oggi messe alla prova. 🔗 Uncon i vertici di alcune delle maggioristatunitensi presenti inper analizzare lee ledel prossimo futuro: questo il tema del webinar “Renewing the Transatlantic Partnership. Negotiating towards a better future” promosso dall’American Chamber of Commerce in Italy il prossimo 5 maggio alle ore 10 e al quale si potrà assistere iscrivendosi sulla piattaforma Event Boost (qui). “Nel corso della discussione – dichiara il Managing Director diItaly, Simone Crolla – verranno esplorate le evoluzioni delle dinamiche di una delle relazioni più durature e strategiche della politica globale: l’Alleanza Transatlantica. In un’epoca di incertezze geopolitiche, dovute a un cambiamento degli equilibri di potere e da pressioni interne su entrambe le sponde dell’Atlantico, le fondamenta di fiducia che storicamente hanno sostenuto i rapporti tra Europa e Stati Uniti sono oggi messe alla prova. 🔗 Ildenaro.it

Bitcoin e aziende. Un’opportunità da 1,5 trilioni di dollari Usa - IL 2024 È STATO UN ANNO da incorniciare per le criptovalute, ma questo 2025 potrebbe sorprendere ancora di più, diventando l’anno in cui le aziende hanno iniziato a guardare a Bitcoin con occhi diversi: non solo come un asset digitale da maneggiare con cautela, ma come un tassello strategico per il futuro finanziario del proprio business. Questa opportunità ha un valore di ben 1,5 trilioni di dollari, ma è ancora, in larga parte, inesplorata. 🔗quotidiano.net

“I dazi Usa? Un’opportunità di crescita per le nostre aziende”. Salvini elogia la politica di Trump - Mentre le aziende agroalimentari lanciano appelli all’Europa per trovare una soluzione ai dazi annunciati da Trump, in Italia c’è chi elogia la politica commerciale del presidente degli Stati Uniti. Si tratta del vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini che non ha mai nascosto la sua affinità politica al tycoon, anche in occasione dell’ultimo incontro-scontro con il presidente ucraino Zelensky. 🔗gamberorosso.it

Indice PMI manifatturiero Italia: segni di stabilizzazione nonostante le sfide tariffarie USA - L'indice dei direttori degli acquisti (pmi) manifatturiero per l'Italia elaborato da Hcob e S&P sale ad aprile al 49,3, dal 46,6 di marzo, al di sopra del livello di 47 previsto dagli economisti. "Nonostante la politica tariffaria degli Stati Uniti, gli ultimi dati sembrano indicare una stabilizzazione. Dopo un calo quasi ininterrotto dall'aprile 2024, la produzione ha quasi raggiunto la soglia di 50, segnalando che la produzione è più o meno allo stesso livello del mese precedente. 🔗quotidiano.net

