Sfera Ebbasta e Shiva riconquistano la vetta degli album più venduti

album dei rapper Sfera Ebbasta e Shiva, si riprende la vetta degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni FimiGfk. I due mantengono il comando anche tra i singoli con Neon. Al secondo posto entra, al debutto, Rocco Hunt con Ragazzo di Giù (primo tra cd, vinili e musicassette), che vede collaborazioni con Gigi D'Alessio, Irama, Baby Gang, Massimo Pericolo e Clementino. Sul terzo gradino del podio risale anche il rapper Artie5ive con l'album Labellavita, che vede collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Nily Savage e Guè. Achille Lauro finisce fuori dal podio ed è quarto con Comuni Mortali, suo settimo lavoro in studio.Risalgono tutti di una posizione rispetto a sette giorni fa, Olly con Balorda Nostalgia (quinto), Geolier con Dio lo sa, alla 47a settimana dalla pubblicazione (sesto), Bad Bunny con Debí tirar más fotos (settimo) e i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World (ottavi). 🔗 Quotidiano.net - Sfera Ebbasta e Shiva riconquistano la vetta degli album più venduti Dopo una settimana di pausa, a favore di Achille Lauro, Santana Money Gang, il primo jointdei rapper, si riprende lapiùdella settimana, secondo le rilevazioni FimiGfk. I due mantengono il comando anche tra i singoli con Neon. Al secondo posto entra, al debutto, Rocco Hunt con Ragazzo di Giù (primo tra cd, vinili e musicassette), che vede collaborazioni con Gigi D'Alessio, Irama, Baby Gang, Massimo Pericolo e Clementino. Sul terzo gradino del podio risale anche il rapper Artie5ive con l'Labellavita, che vede collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Nily Savage e Guè. Achille Lauro finisce fuori dal podio ed è quarto con Comuni Mortali, suo settimo lavoro in studio.Risalgono tutti di una posizione rispetto a sette giorni fa, Olly con Balorda Nostalgia (quinto), Geolier con Dio lo sa, alla 47a settimana dalla pubblicazione (sesto), Bad Bunny con Debí tirar más fotos (settimo) e i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World (ottavi). 🔗 Quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

L’attrice hard Martina Smeraldi, il sindaco Beppe Sala e Laura Pausini sotto la lente di Sfera Ebbasta e Shiva: ecco il primo joint album “Santana Money Gang” - È uscito il tanto chiacchierato disco in collaborazione tra Sfera Ebbasta e Shiva. “Santana Money Gang” – questo il nome del joint album – non è da intendersi solo come un progetto discografico. È la chiusura di un cerchio che si era iniziato a formare a partire dal lontano 2019, anno in cui Shiva e Sfera avevano rilasciato “Soldi in Nero”, la prima traccia che li vedeva rappare assieme su uno stesso beat. 🔗ilfattoquotidiano.it

C’è musica dopo il carcere: stanotte il disco a sorpresa di Shiva con Sfera Ebbasta - «Finally Free» festeggiava tre settimane fa Shiva, dopo aver «concordato» la sua libertà, come lui stesso ha ammesso, e aver concluso con un obbligo di firma il suo iter giudiziario partito da una condanna per tentato omicidio, porto abusivo d’armi e ricettazione a seguito di una sparatoria avvenuta fuori dalla sede della sua etichetta discografica nel 2023. A Nicolò De Vitis de Le Iene, in un servizio ad hoc, ha ammesso di averlo fatto per tornare libero il prima possibile, per stare vicino al figlio, Draco, nato da poco; e per tornare a lavorare, a fare i concerti, ad occuparsi di musica. 🔗open.online

Esce a sorpresa l’album in collaborazione tra Sfera Ebbasta e Shiva - Sfera Ebbasta e Shiva hanno appena annunciato a sorpresa l’uscita di Santana MoneyGang, il loro primo album in collaborazione, in totale indipendenza e con la partnership di Cupido e Milano Ovest. L’album sarà disponibile all’una dell’11 aprile, e sarà composto da 12 tracce inedite, tra le quali, Non metterci becco, singolo che il pubblico ha già potuto ascoltare in anteprima durante la premiere all’Unipol Forum di Milano. 🔗corrieretoscano.it

Cosa riportano altre fonti

Hit parade, Sfera Ebbasta e Shiva si riprendono la vetta - Dopo una settimana di pausa, a favore di Achille Lauro, Santana Money Gang, il primo joint album dei rapper Sfera Ebbasta e Shiva, si riprende la vetta degli album più venduti della settimana, secondo ... 🔗ansa.it

Sfera Ebbasta e Shiva rappano di un amore finito in “Neon”: il testo e il significato - Sfera Ebbasta e Shiva sono in testa alle classifiche con il joint album "Santana Money Gang", che contiene anche il brano "Neon": ecco il testo e il significato della canzone ... 🔗deejay.it

Il joint album di Sfera Ebbasta e Shiva uscirà stanotte - Dopo varie voci che si rincorrevano e le smentite dei diretti interessati, oggi arriva la conferma: il joint album di Sfera Ebbasta e Shiva c’è e uscirà stanotte. Il titolo del disco unisce i due ... 🔗billboard.it