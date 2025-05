Settimana positiva per i mercati alle prese con le trimestrali

Settimana per i mercati finanziari si è avviata al rialzo dopo che la Casa Bianca ha preannunciato un alleggerimento dei dazi sul comparto auto. Gli occhi degli investitori, poi, sono stati puntati sulla stagione delle trimestrali che ha preso pieno ritmo: l'attenzione è stata catalizzata, soprattutto, dai conti delle big tech, le cosiddette "magnifiche sette", ovvero Microsoft, Apple, Meta e Amazon.A Meta il fatturato sale del 16% a 42,3 miliardi di dollari e l'utile del 35% a 16,6 miliardi, mentre aumentano gli investimenti; Microsoft migliora i ricavi del 13% a 70,1 miliardi e i profitti del 18% a 25,8 miliardi, con i servizi cloud di Azure cresciuti del 35%. Quanto a Apple e Amazon hanno riportato conti solidi e oltre le attese tra gennaio e marzo, quasi 42 miliardi complessivi, ma le guerre commerciali globali e, soprattutto le offensive contro la Cina, costano care, pesano sull'outlook e richiedono revisioni del business.

