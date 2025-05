Serse Cosmi a TvPlay | Ho sbagliato a non andare all’estero Perugia Miccoli Totti Messi la mia esperienza a teatro | vi dico tutto

Perugia e Brescia, Serse Cosmi è intervenuto in diretta su TvPlay

"HO sbagliato A NON andare all'estero" – "C'è stato un momento della mia carriera in cui potevo andare all'estero. Dove? Non ve lo dico perché altrimenti vi mettereste a ridere (ride, ndr). Io non ci pensavo minimamente ad andare all'estero, col senno di poi mi pento di questa cosa. Un vero errore che ho fatto nella mia carriera. Dove mi sarebbe piaciuto andare? Sicuramente in Spagna. Io allenavo il Perugia, la squadra della mia città, e la domenica affrontavamo Totti, Baggio, Del Piero e Ronaldo il Fenomeno. Per me era come stare a Disneyland. Poi ovviamente le cose negli anni successivi non mi sono andate bene come all'epoca e l'interesse nei miei confronti è scemato".

