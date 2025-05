Serie D la denuncia di Onazi L’ex Lazio | All’Avezzano niente stipendi La situazione in Italia è vergognosa

Calcionews24.com - Serie D, la denuncia di Onazi. L’ex Lazio: «All’Avezzano niente stipendi. La situazione in Italia è vergognosa» Serie D, la denuncia di Onazi. L’ex Lazio: «All’Avezzano niente stipendi. La situazione in Italia è vergognosa» Con un lungo post sui propri social L’ex centrocampista della Lazio Ogenyi ‘Eddy’ Onazi ha voluto denunciare il mancato pagamento degli stipendi da parte dell’Avezzano, club di Serie D, che l’aveva tesserato nel novembre del 2023. Un messaggio . 🔗 D, ladi: «. Lain» Con un lungo post sui propri socialcentrocampista dellaOgenyi ‘Eddy’ha volutore il mancato pagamento deglida parte dell’Avezzano, club diD, che l’aveva tesserato nel novembre del 2023. Un messaggio . 🔗 Calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Adolescence, la storia vera dietro la serie tv Netflix: il caso dell'omicidio di Southport e la denuncia sociale degli autori - Adolescence è la serie tv del momento. Su Netflix ha superato le 66 milioni di visualizzazioni nelle prime due settimane, diventando la miniserie più vista di sempre sulla... 🔗leggo.it

Donne nel mirino per una serie di borseggi a Cesena, un uomo ha già collezionato arresto e denuncia - Già arrestato e denunciato, un borseggiatore seriale sarebbe in azione in città in queste ore e metterebbe nel mirino soprattutto donne con la borsetta. E' quanto riporta il Corriere Romagna in edicola stamattina in riferimento ad un 38enne di origine etiope, senza fissa dimora. Il 38enne negli... 🔗cesenatoday.it

Serie A, scatta la denuncia: chiesti danni per 200 milioni - Ultimo aggiornamento 13 Febbraio 2025 12:49 di Giancarlo Spinazzola Dopo aver sopportato alcune inadempienze contrattuali, alla fine è scattata la denuncia: danni economici per 200 milioni. Sono tempi duri per il prodotto Serie A: nelle ultime stagioni l’appeal verso il nostro campionato ha iniziato decrescere in maniera preoccupante e i vari problemi con i diritti Tv, spezzettati tra diverse emittenti, sicuramente non aiuta ad assicurare ai telespettatori un prodotto di qualità. 🔗rompipallone.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie D, la denuncia di Onazi. L'ex Lazio: «All'Avezzano niente stipendi. La situazione in Italia; Perugia, la Curva Nord si fa sentire: Stagione avvilente, nessuno sarà più esente da colpe; Marsiglia, Longoria sul suo futuro: Dipendiamo tutti dai risultati: è la legge del calcio; Doppietta Aubameyang, sale a 14 gol: risultati e classifica in Saudi Pro League. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ex Lazio | Onazi denuncia: "Niente stipendi pagati in Serie D con l'Avezzano" - “Oggi voglio puntare l’attenzione su una situazione tutta italiana, vergognosa tanto per lo status di giocatore quanto per lo status di essere umano che vive dei frutti del ... 🔗lalaziosiamonoi.it