Serie C playoff al via | i percorsi di Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe e lo spauracchio derby al 2 turno

Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe. Entrambe le formazioni bergamasche, al via del campionato di Serie C, hanno chiuso la regular season del gruppo A nella top ten del torneo, guadagnandosi così la possibilità di giocarsi le proprie carte nella corsa alla promozione in Serie B passando dai playoff.Procedendo rigorosamente in ordine di classifica, balza all’occhio il grande risultato dei seriani, capace di chiudere al quarto posto un percorso davvero brillante, mentre i nerazzurri – rispetto al quinto posto della passata stagione – si sono dovuti accontentare di chiudere all’ottavo posto. Un dettaglio tutt’altro che irrilevante nello sviluppo della corsa playoff che scatterà ufficialmente domenica 4 maggio.Come funzionano i playoff di Serie CAi playoff di Serie C – che mettono in palio l’ultima promozione in B – partecipano 28 squadre, ovvero tutte quelle formazioni che, impegnate nei tre gironi della terza divisione italiana, si sono piazzate tra il 2° e il 10° posto. 🔗 Bergamonews.it - Serie C, playoff al via: i percorsi di Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe e lo spauracchio derby al 2° turno E adesso viene il bello. E’ stata una stagione senza dubbio più che positivo per23 e. Entrambe le formazioni bergamasche, al via del campionato diC, hanno chiuso la regular season del gruppo A nella top ten del torneo, guadagnandosi così la possibilità di giocarsi le proprie carte nella corsa alla promozione inB passando dai.Procedendo rigorosamente in ordine di classifica, balza all’occhio il grande risultato dei seriani, capace di chiudere al quarto posto un percorso davvero brillante, mentre i nerazzurri – rispetto al quinto posto della passata stagione – si sono dovuti accontentare di chiudere all’ottavo posto. Un dettaglio tutt’altro che irrilevante nello sviluppo della corsache scatterà ufficialmente domenica 4 maggio.Come funzionano idiCAidiC – che mettono in palio l’ultima promozione in B – partecipano 28 squadre, ovvero tutte quelle formazioni che, impegnate nei tre gironi della terza divisione italiana, si sono piazzate tra il 2° e il 10° posto. 🔗 Bergamonews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Serie B, la Ssd Unime batte l’Ortigia Academy e ipoteca l’accesso ai playoff - Serie B. la Ssd Unime batte l’Ortigia Academy e ipoteca l’accesso ai playoff La squadra messinese si è imposta con pieno merito per 14 a 10 nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria Importante vittoria della Ssd Unime, che ha battuto l’Ortigia Academy per 14 a 10 nella 5^... 🔗messinatoday.it

San Vito chiude da leader e si avvia ai Playoff per la Serie D maschile - BRINDISI - L’ultima giornata del campionato maschile di Prima Divisione ha regalato un emozionante epilogo, con il San Vito che si è imposto per 3-2 su Sava. L’alternarsi di prestazioni brillanti e momenti di difficoltà non ha mai scoraggiato il gruppo, che ha continuato a lottare per preservare... 🔗brindisireport.it

Su questo argomento da altre fonti

Serie C, date e orari di playoff e playout; Serie C, playoff al via: i percorsi di Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe e lo spauracchio derby al 2° turno; Serie C, via ai playoff: le qualificate, il programma con date e turni; Playoff Serie C girone C, qualificate e partite: date, orari e regolamento con il pari al 90'. 🔗Cosa riportano altre fonti

Serie C, via ai playoff: le qualificate, il programma con turni, date e orari ufficiali - Con la chiusura nella giornata di oggi dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che nei prossimi. 🔗calciomercato.com

Playoff Serie C 2024/2025: orari e dove vederli in Tv e in streaming - È tutto pronto per la fase finale della Serie C 2024/2025. I playoff prenderanno il via il 4 maggio e promettono di regalare grandi emozioni così come fatto finora. Sarà una lunga cavalcata fino alle ... 🔗tag24.it

Playoff Serie C 2025 al via le qualificate, il programma - Playoff Serie C 2025 – Con la conclusione odierna dei gironi B e C, cala il sipario sulla regular season del campionato di Serie C. Tuttavia, la stagione è tutt’altro che finita, poiché nei prossimi g ... 🔗informazione.it