Serie B, Juve Stabia aritmeticamente ai play off! Lo sponsor premia così la squadra per il traguardo La Juve Stabia ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, che lo sponsor principale ha deciso di premiare con un bonus la squadra, reduce dalla conquista aritmetica dei play-off di Serie B. Di seguito la nota e le parole . 🔗 Calcionews24.com - Serie B, Juve Stabia aritmeticamente ai play off! Lo sponsor premia così la squadra per il traguardo B,aioff! Lolaper ilLaha comunicato, attraverso una nota ufficiale, che loprincipale ha deciso dire con un bonus la, reduce dalla conquista aritmetica dei-off diB. Di seguito la nota e le parole . 🔗 Calcionews24.com

