Serie A Torino-Venezia 1-1 Vlasic dal dischetto salva i granata | gol e highlights

© Torinotoday.it - Serie A, Torino-Venezia 1-1. Vlasic dal dischetto salva i granata: gol e highlights Torino non va oltre l’1-1 contro un Venezia coraggioso e ben organizzato. 🔗 Finisce 1-1 l’anticipo della 35ª giornata: fischi all’Olimpico per un primo tempo da incubo, reazione nella ripresa ma manca il colpo del sorpasso e ora il decimo posto traballa.Un punto che sa di occasione persa. Ilnon va oltre l’1-1 contro uncoraggioso e ben organizzato. 🔗 Torinotoday.it

Serie A, Torino-Venezia 1-1: gol di Perez e Vlasic. Lieve malore per Vanoli - La 35esima giornata di campionato si è aperta con il pareggio tra i granata e la squadra di Di Francesco. Attimi di paura per il tecnico dei granata, che si è brevemente accasciato in campo, per poi ... 🔗tg24.sky.it

Torino-Venezia 1-1: Vlasic frena la corsa salvezza di Di Francesco. Granata fischiati - Il croato risponde su rigore a Perez. L’autore del gol dei veneti è stato successivamente portato in ospedale per accertamenti dopo un colpo alla testa. Paura ... 🔗msn.com