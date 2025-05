Serie A oggi partite trentacinquesima giornata su Sky DAZN e NOW | dove vederle in TV streaming e orari

oggi prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da venerdì 2 a lunedì 5 maggio. oggi, 2 maggio, riparte il campionato di Serie A per la stagione 20242025 con le partite della trentacinquesima giornata, quindicesima del girone di ritorno. Il turno si concluderà lunedì 5 maggio con il posticipo delle 18:30. Ecco gli orari e dove sarà possibile vedere tutte le gare in diretta TV e streaming. Calendario della giornata con incontri e orari su Sky, DAZN e NOW La 35ª giornata del campionato di Serie A 20242025 regala emozioni, colpi di scena e sfide decisive per la corsa scudetto e la lotta salvezza. Con solo quattro turni al termine, ogni punto pesa: tra sorprese . 🔗 Movieplayer.it - Serie A oggi, partite trentacinquesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano diA: scopri glie le modalità per seguire lein programma da venerdì 2 a lunedì 5 maggio., 2 maggio, riparte il campionato diA per la stagione 20242025 con ledella, quindicesima del girone di ritorno. Il turno si concluderà lunedì 5 maggio con il posticipo delle 18:30. Ecco glisarà possibile vedere tutte le gare in diretta TV e. Calendario dellacon incontri esu Sky,e NOW La 35ªdel campionato diA 20242025 regala emozioni, colpi di scena e sfide decisive per la corsa scudetto e la lotta salvezza. Con solo quattro turni al termine, ogni punto pesa: tra sorprese . 🔗 Movieplayer.it

