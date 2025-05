Serie A coach Cugliandro a fine stagione | La BiC ora è realtà internazionale

coach Antonino Cugliandro con ancora negli occhi l’intensità e l’orgoglio di chi ha appena vissuto un’impresa sportiva che va oltre ogni previsione. Il secondo posto conquistato all’Eurocup a Yalova, in Turchia, è solo la punta di un iceberg chiamato Reggio BiC, una squadra che ha. 🔗 Reggiotoday.it - Serie A, coach Cugliandro a fine stagione: "La BiC ora è realtà internazionale" RitroviamoAntoninocon ancora negli occhi l’intensità e l’orgoglio di chi ha appena vissuto un’impresa sportiva che va oltre ogni previsione. Il secondo posto conquistato all’Eurocup a Yalova, in Turchia, è solo la punta di un iceberg chiamato Reggio BiC, una squadra che ha. 🔗 Reggiotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Serie A, Reggio BiC verso le semifinali scudetto: l'appello di coach Cugliandro - Un traguardo che segna un prima e un dopo per lo sport reggino e calabrese. La Reggio BiC ha conquistato per la prima volta nella storia la qualificazione alle semifinali scudetto di basket in carrozzina, imponendosi in una trasferta fondamentale a Bergamo. Un risultato epocale per una squadra... 🔗reggiotoday.it

Serie A, Reggio BiC cede il passo a Porto Torres: coach Cugliandro analizza una gara 1 amara - Non basta un terzo quarto da manuale alla Reggio BiC per portare a casa Gara 1 della semifinale scudetto. La squadra calabrese, guidata da coach Antonio Cugliandro, cede il passo a Porto Torres in una gara dai due volti. Una rimonta tentata con cuore e grinta, ma non sufficiente a cancellare un... 🔗reggiotoday.it

Serie A 2025/2026, ecco le date di inizio e fine: si comincia il … - Negli ultimi minuti sono emerse le date della prossima stagione: ecco quando comincerà il campionato di Serie A 2025/2026 🔗pianetamilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie A, coach Cugliandro a fine stagione: La BiC ora è realtà internazionale; Serie A, coach Cugliandro a fine stagione: La BiC ora è realtà internazionale; Reggio Bic, Coach Cugliandro analizza la sconfitta; Reggio Bic, ci si gioca il tutto per tutto: sfida decisiva contro Porto Torres. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Reggio Bic, Coach Cugliandro raggiante: "Una stagione da sogno, diventati realtà internazionale" - Semifinale Scudetto, Final Four di Coppa Italia e secondo posto conquistato all’Eurocup sono i grandi traguardi raggiunti quest'anno ... 🔗reggiotv.it

Serie A, Reggio BiC cede il passo a Porto Torres: coach Cugliandro analizza una gara 1 amara - La squadra calabrese, guidata da coach Antonio Cugliandro ... "È stata una gara difficile – ha commentato Cugliandro a fine match – l’ennesima in cui regaliamo completamente il primo quarto. Era ... 🔗reggiotoday.it

Coach Cugliandro: "Reggio Bic, stagione storica. Ora l’Europa e uno sguardo al futuro" - Il sogno scudetto si è fermato alla semifinale, ma per la Reggio Bic il cammino è tutt’altro che finito. A fare il punto è coach Antonio Cugliandro, guida tecnica e mente strategica della squadra regg ... 🔗reggiotv.it