Serie A 35ª giornata | diffidati e squalificati aggiornati con l’Inter

diffidati e squalificati per la trentacinquesima giornata di Serie A, che comincia stasera, conta anche questioni non di campo. Per il patteggiamento con la Procura Federale, Calhanoglu e Inzaghi salteranno Inter-Verona.Serie A – diffidati E squalificati 35ª giornataTORINO-VENEZIA venerdì 2 maggio ore 20.45diffidati Torino (prossima partita Inter in casa): Ivan Ilic.squalificati Torino: Valentino Lazaro (una giornata).diffidati Venezia (prossima partita Fiorentina in casa): Fali Candé, Jay Idzes, Kike Pérez.squalificati Venezia: nessuno.CAGLIARI-UDINESE sabato 3 maggio ore 15diffidati Cagliari (prossima partita Como in trasferta): Sebastiano Luperto, Razvan Marin, Yerry Mina, Adam Obert, Leonardo Pavoletti, Gabriele Zappa.squalificati Cagliari: nessuno.diffidati Udinese (prossima partita Monza in casa): Lautaro Giannetti, Thomas Kristensen, Sandi Lovric, Lorenzo Lucca. 🔗 Inter-news.it - Serie A, 35ª giornata: diffidati e squalificati aggiornati con l’Inter La lista diper la trentacinquesimadiA, che comincia stasera, conta anche questioni non di campo. Per il patteggiamento con la Procura Federale, Calhanoglu e Inzaghi salteranno Inter-Verona.A –35ªTORINO-VENEZIA venerdì 2 maggio ore 20.45Torino (prossima partita Inter in casa): Ivan Ilic.Torino: Valentino Lazaro (una).Venezia (prossima partita Fiorentina in casa): Fali Candé, Jay Idzes, Kike Pérez.Venezia: nessuno.CAGLIARI-UDINESE sabato 3 maggio ore 15Cagliari (prossima partita Como in trasferta): Sebastiano Luperto, Razvan Marin, Yerry Mina, Adam Obert, Leonardo Pavoletti, Gabriele Zappa.Cagliari: nessuno.Udinese (prossima partita Monza in casa): Lautaro Giannetti, Thomas Kristensen, Sandi Lovric, Lorenzo Lucca. 🔗 Inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Serie A, 34ª giornata: la lista completa di diffidati e squalificati - Per la trentaquattresima giornata di Serie A ci sono due comunicati disciplinari a cui fare riferimento: quello del weekend di Pasqua e quello dei recuperi di campionato di mercoledì, che hanno dato la nuova lista di diffidati e squalificati. SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 34ª GIORNATA COMO-GENOA domenica 27 aprile ore 12.30 Diffidati Como (prossima partita Parma in trasferta): Lucas da Cunha, Yannik Engelhardt, Edoardo Goldaniga, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Gabriel Strefezza. 🔗inter-news.it

Serie A, 28ª giornata: tutti i diffidati e gli squalificati - Per la ventottesima giornata di Serie A non c’è tantissimo a livello di squalificati, mentre sono molti di più i diffidati che in caso di ammonizione tornerebbero soltanto dopo la sosta per le nazionali: l’elenco completo. SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 28ª GIORNATA CAGLIARI-GENOA venerdì 7 marzo ore 20.45 Diffidati Cagliari (prossima partita Roma in trasferta): Razvan Marin, Yerry Mina.Squalificati Cagliari: nessuno. 🔗inter-news.it

Serie A, 29ª giornata: giocatori e allenatori diffidati e squalificati - Al via stasera il weekend di Serie A, con la ventinovesima giornata di campionato: questa la lista aggiornata con tutti i diffidati e gli squalificati. SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 29ª GIORNATA GENOA-LECCE venerdì 14 marzo ore 20.45 Diffidati Genoa (prossima partita Juventus in trasferta): Aaron Martin.Squalificati Genoa: nessuno.Diffidati Lecce (prossima partita Roma in casa): Santiago Pierotti, Hamza Rafia, Ylber Ramadani. 🔗inter-news.it