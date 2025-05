SERIE A 2024 2025 | LE PARTITE DELLA 35 GIORNATA CLASSIFICA CANALI ORARI E TELECRONACA

VENERDI' 2 MAGGIO 2025Ore 20:45Torino-Venezia – in diretta su DAZN. TELECRONACA di Alessandro Iori ed Emanuele Budel. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW.SABATO 3 MAGGIO 2025Ore 15:00Cagliari-Udinese – in diretta su DAZN 1. TELECRONACA di Riccardo Mancini.Parma-Como – in diretta su DAZN 2. TELECRONACA di Alberto Santi.Ore 18:00Lecce-Napoli – in diretta su DAZN. TELECRONACA di Ricky Buscaglia e Valo Behrami.Ore 20:45Inter-Hellas Verona – in diretta su DAZN. TELECRONACA di Edoardo Testoni ed Andrea Stramaccioni. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW.DOMENICA 4 MAGGIO 2025Ore 12:30Empoli-Lazio – in diretta su DAZN.

Calendario Serie B 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica - Tutte le informazioni sul torneo cadetto e il programma giornata per giornata: Calendario Serie B 2024/2025 La Serie B 2024/2025 ha preso forma con il sorteggio del calendario del campionato, che è stato effettuato mercoledì 10 luglio nella cornice di Piazza Europa, a La Spezia, a partire dalle ore 19.00. Calendario Serie B 2024/2025: ancora […] 🔗calcionews24.com

