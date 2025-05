Senza una cuffia e senza microfono | Ghali costretto ad interrompere l’esibizione al Concertone del Primo Maggio – VIDEO

Primo Maggio in Piazza San Giovanni, Ghali è costretto a interrompere l’esibizione a causa di un problema al microfono. Ma “niente panico”. La base musicale continua e il pubblico lo segue a voce alta. senza perdere l’ironia, commenta: “Wow, che bellezza questa piazza Roma. senza una cuffia vi sento ancora di più. E senza microfono vi sento ancora, ancora, ancora di più”. Una battuta che strappa sorrisi e applausi, in attesa che lo staff risolva l’inconveniente. Il cantante, tra i più attesi della giornata, torna in scena pochi minuti dopo, grazie alla sostituzione del microfono.Ghali, che sul palco si è reso protagonista con i brani “Habibi”, “Casa mia” e “Paprika”, non è stato l’unico a dover fare i conti con la tecnologia. Poco prima di lui, un altro guasto aveva bloccato l’inizio dell’esibizione di Gazzelle. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Senza una cuffia e senza microfono”: Ghali costretto ad interrompere l’esibizione al Concertone del Primo Maggio – VIDEO A Roma, durante il tradizionale Concerto delin Piazza San Giovanni,a causa di un problema al. Ma “niente panico”. La base musicale continua e il pubblico lo segue a voce alta.perdere l’ironia, commenta: “Wow, che bellezza questa piazza Roma.unavi sento ancora di più. Evi sento ancora, ancora, ancora di più”. Una battuta che strappa sorrisi e applausi, in attesa che lo staff risolva l’inconveniente. Il cantante, tra i più attesi della giornata, torna in scena pochi minuti dopo, grazie alla sostituzione del, che sul palco si è reso protagonista con i brani “Habibi”, “Casa mia” e “Paprika”, non è stato l’unico a dover fare i conti con la tecnologia. Poco prima di lui, un altro guasto aveva bloccato l’inizio deldi Gazzelle. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco torna in piazza San Pietro, il saluto al microfono senza naselli per l’ossigeno - Papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro, dove si sono radunati circa 20 mila fedeli per le celebrazioni della Domenica delle Palme. Bergoglio, sempre in sedia a rotelle, aveva il volto libero da mascherina e naselli per l’ossigeno. Dall’altare alla fine della messa, il pontefice ha voluto fare personalmente il suo saluto al microfono: «Buona domenica delle Palme. E buona Settimana Santa!». 🔗open.online

Concertone, a Ghali si spegne il microfono: «Senza cuffie vi sento di più, senza microfono ancora di più» – Il video - Incidente tecnico per Ghali al Concertone del Primo Maggio. Durante l’esecuzione del brano Casa mia il microfono del rapper si è spento lasciandolo in silenzio, ma la base con il playback è andata avanti al posto suo. A quel punto è servito un cambio di microfono. «Senza cuffie vi sento di più, senza microfono ancora di più», ha detto lui sul palco. Durante la sua esibizione il pubblico ha srotolato una bandiera per il sì al prossimo referendum dell’8 e 9 giugno che propone cinque quesiti su lavoro e cittadinanza. 🔗open.online

Calciomercato Milan, si cerca il dopo Maignan. Senza rinnovo ecco chi sono le alternative al francese - Calciomercato Milan, i rossoneri si cautelano nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare il contratto: sono tre le alternative al francese Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si guarda intorno in caso in cui Mike Maignan dovesse decidere di non rinnovare il contratto con il club rossonero. Maignan non rinnova. Così il […] 🔗calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Migliori Cuffie gaming per PS5 - Maggio 2025; Migliori cuffie gaming wireless (aprile 2025); Le migliori cuffie wireless per tutte le occasioni; Migliori cuffie wireless: guida all’acquisto (aprile 2025). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Senza una cuffia e senza microfono”: Ghali costretto ad interrompere l’esibizione al Concertone del Primo Maggio – VIDEO - A Roma, durante il tradizionale Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni, Ghali è costretto a interrompere l’esibizione a causa di un problema al microfono. Ma “niente panico”. La base musical ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Concertone, a Ghali si spegne il microfono: «Senza cuffie vi sento di più, senza microfono ancora di più» – Il video - Durante l'esibizione srotolata una bandiera sul referendum dell'8 e 9 giugno L'articolo Concertone, a Ghali si spegne il microfono: «Senza cuffie vi sento di più, senza microfono ancora di più» – Il v ... 🔗msn.com

Ghali e il microfono muto al concerto del primo maggio - Ghali infiamma piazza San Giovanni nel concerto del primo maggio ma il microfono lo molla. Il cantante, impegnato sul palco del concertone, è costretto ad una pausa forzata perché il microfono lo abba ... 🔗informazione.it