Senza Confini | la rassegna musicale dell’Associazione Scarlatti torna a Salerno

Senza Confini” è il tema della quarta edizione di “Grande Musica a San Giorgio” che propone, tra il 3 maggio ed il 22 giugno a Salerno, un nuovo ciclo di sette concerti. Le sorprendenti architetture barocche dell’antica Chiesa di San Giorgio, nella centralissima via Duomo, accoglieranno la programmazione musicale ideata e promossa dall’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis, e realizzata con il sostegno del MIC e della Regione Campania, in collaborazione con la Fondazione Alfano I e Salerno Sacra e con il patrocinio del Comune di Salerno. “Senza Confini – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – è il titolo che sintetizza le linee guida del nuovo progetto musicale ideato per questo straordinario luogo. Una traccia che invita ad aprire cuore e mente alla musica, nella multiforme ricchezza di segni che ritroviamo nei diversi repertori proposti, spaziando tra musica antica, popolare e classico-romantica”. 🔗 ” è il tema della quarta edizione di “Grande Musica a San Giorgio” che propone, tra il 3 maggio ed il 22 giugno a, un nuovo ciclo di sette concerti. Le sorprendenti architetture barocche dell’antica Chiesa di San Giorgio, nella centralissima via Duomo, accoglieranno la programmazioneideata e promossa dall’Associazione Alessandropresieduta da Oreste de Divitiis, e realizzata con il sostegno del MIC e della Regione Campania, in collaborazione con la Fondazione Alfano I eSacra e con il patrocinio del Comune di. “– sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della– è il titolo che sintetizza le linee guida del nuovo progettoideato per questo straordinario luogo. Una traccia che invita ad aprire cuore e mente alla musica, nella multiforme ricchezza di segni che ritroviamo nei diversi repertori proposti, spaziando tra musica antica, popolare e classico-romantica”. 🔗 Ildenaro.it

