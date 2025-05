Sensi | Sulle carceri Meloni perde occasione prigioniera della faccia feroce della destra

Meloni Sulle carceri abbia perso una straordinaria occasione di mostrare leadership. Ripetendo la solita solfa della edilizia carceraria, dimostra di non capire che la situazione nelle nostre prigioni è una emergenza che necessita di risposte urgenti, immediate, come un provvedimento di clemenza, un indulto, una amnistia mirata". Così il senatore . 🔗 (Adnkronos) – "Credo che oggiabbia perso una straordinariadi mostrare leadership. Ripetendo la solita solfaedilizia carceraria, dimostra di non capire che la situazione nelle nostre prigioni è una emergenza che necessita di risposte urgenti, immediate, come un provvedimento di clemenza, un indulto, una amnistia mirata". Così il senatore . 🔗 Periodicodaily.com

