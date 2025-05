Sempio il contrattacco dell’avvocato | Senza indizi un alibi non serve Il punto delle indagini sull’omicidio di Garlasco dopo la convocazione in caserma della madre di Andrea

© Ilgiorno.it - Sempio, il contrattacco dell’avvocato: “Senza indizi un alibi non serve”. Il punto delle indagini sull’omicidio di Garlasco dopo la convocazione in caserma della madre di Andrea Garlasco (Pavia), 2 maggio 2025 – “Quella domanda non doveva essere fatta. Tutto questo scaturisce da un abuso”. L’avvocato Massimo Lovati, che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, non vuole neppure sapere chi sia la persona nominata dai carabinieri alla mamma del suo assistito, convocata la mattina di lunedì nella caserma di via Moscova a Milano. Il ruolo dell’ex vigile del fuoco A quel nome, come confermato dall’avvocato Taccia, che aveva accompagnato la donna come amica di famiglia restando nella sala d’attesa, Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ha avuto un attacco di panico. Il nome è quello di Antonio, ex vigile del fuoco ora in pensione: come può essere coinvolto nelle riaperte indagini delegate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano? Non indagato, sarebbe già stato ascoltato come persona informata sui fatti: potrebbe avere riferito elementi per mettere in dubbio l’alibi di Andrea Sempio, quello scontrino del parcheggio a Vigevano fornito un anno dopo il delitto dall’allora non ancora indagato amico del fratello della vittima? “Non lo so – la risposta dell’avvocato Lovati – non ne ho veramente idea. 🔗 (Pavia), 2 maggio 2025 – “Quella domanda non doveva essere fatta. Tutto questo scaturisce da un abuso”. L’avvocato Massimo Lovati, che insieme alla collega Angela Taccia difende, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi ail 13 agosto 2007, non vuole neppure sapere chi sia la persona nominata dai carabinieri alla mamma del suo assistito, convocata la mattina di lunedì nelladi via Moscova a Milano. Il ruolo dell’ex vigile del fuoco A quel nome, come confermato dall’avvocato Taccia, che aveva accompagnato la donna come amica di famiglia restando nella sala d’attesa, Daniela Ferrari, ladi, ha avuto un attacco di panico. Il nome è quello di Antonio, ex vigile del fuoco ora in pensione: come può essere coinvolto nelle riapertedelegate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano? Non indagato, sarebbe già stato ascoltato come persona informata sui fatti: potrebbe avere riferito elementi per mettere in dubbio l’di, quello scontrino del parcheggio a Vigevano fornito un annoil delitto dall’allora non ancora indagato amico del fratellovittima? “Non lo so – la rispostaLovati – non ne ho veramente idea. 🔗 Ilgiorno.it

Su altri siti se ne discute

Sempio, il contrattacco dell’avvocato “Senza indizi un alibi non serve”. Il punto delle indagini sull’omicidio di Garlasco dopo la convocazione in caserma della madre di Andrea - Garlasco (Pavia), 2 maggio 2025 – “Quella domanda non doveva essere fatta. Tutto questo scaturisce da un abuso”. L’avvocato Massimo Lovati, che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, non vuole neppure sapere chi sia la persona nominata dai carabinieri alla mamma del suo assistito, convocata la mattina di lunedì nella caserma di via Moscova a Milano. 🔗ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: "C'è una terza persona" | La mamma dell'indagato: "Non capisco cosa c'entri" - La legale: "Dopo quella domanda dei carabinieri la donna è andata in panico. Quel nome io non l'ho mai sentito e quella persona non la conosco" 🔗tgcom24.mediaset.it

Madre di Andrea Sempio in caserma a Milano non risponde ai carabinieri, la rivelazione dell'avvocato - Convocata in caserma Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, il 37enne al centro delle riapertura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi 🔗notizie.virgilio.it

Su questo argomento da altre fonti

Sempio, il contrattacco dell’avvocato “Senza indizi un alibi non serve”. Il punto delle indagini sull’omicidio di Garlasco dopo la convocazione in caserma della madre di Andrea; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sempio, il contrattacco dell’avvocato “Senza indizi un alibi non serve”. Il punto delle indagini sull’omicidio di Garlasco dopo la convocazione in caserma della madre ... - Dal malore avuto dalla donna al "terzo uomo”, l’ex vigile del fuoco già ascoltato come persona informata dei fatti del 13 agosto 2007. La famiglia Poggi: restano gli elementi contro Stasi ... 🔗msn.com

Delitto di Garlasco, l’avvocato dei Poggi: “L'alibi di Andrea Sempio? Non significa che Alberto Stasi sia innocente” - Le indagini della procura di Pavia proseguono sull’ omicidio di Chiara Poggi avvenuto del 2007, dopo l’audizione in cui la madre di Andrea Sempio si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Daniela ... 🔗notizie.it

Garlasco, cosa sappiamo sull’ex pompiere e la madre di Andrea Sempio. L’avvocata: “Lui non lo ha mai visto” - “Andrea Sempio ripete di non aver mai sentito il nome dell’ex pompiere né di averlo mai visto”: a Fanpage.it parla la sua avvocata Angela Taccia, che non sa perché è stata fatta una domanda su questa ... 🔗fanpage.it