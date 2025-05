Semifinali play off la Jomi Salerno a Pontinia per gara-1

Pontinia la prima semifinale playoff tra la Jomi Salerno e le padrone di casa dell'Adattiva Pontinia. Si preannuncia una sfida ad altissima intensità, con le due formazioni che si ritrovano nuovamente faccia a faccia dopo essersi già incrociate più volte nel corso della stagione.Il bilancio stagionale tra le due squadre è equilibrato ma con un leggero vantaggio per le salernitane. In campionato, Salerno si è imposta tra le mura amiche grazie a un gol allo scadere della danese Cecilie Woller. Tuttavia, nella gara di ritorno le laziali hanno avuto la meglio. Nella semifinale di Coppa Italia, invece, è stata netta la superiorità della Jomi, che ha inflitto un pesante 33-23 alle avversarie, dimostrando solidità e grande coesione di squadra.

