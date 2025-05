Sembra una gomma da cancellare Il nuovo look della Ferrari per il Gp di Miami scatena i commenti social

della Ferrari che vestirà le monoposto di Hamilton e Leclerc al Gran Premio di Miami, al centro di diverse di critiche e polemiche sui social. Il design, caratterizzato da vistosi inserti bianchi e blu elettrico sul cofano motore della SF-25, non è stato ben accolto da una parte del tifo Ferrarista, in particolare dai più tradizionalisti. A peggiorare la reazione del pubblico ha contribuito anche l'inizio di stagione difficile della scuderia di Maranello che ha amplificato commenti sarcastici e critiche in rete.Come nel 2024, la Ferrari si presenta a Miami con una veste grafica ad hoc. Tuttavia, le novità si fermano al lato estetico: per la prima tappa americana del campionato non sono previsti aggiornamenti tecnici significativi sulla SF-25, come anticipato da un Lewis Hamilton tutt'altro che entusiasta in conferenza stampa.

