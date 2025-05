SEI OBBLIGATO A CONVOCARLO | Spalletti avvisato dalla Federazione | A giugno torna in nazionale

L'Italia manca la Final Four di Nations League e riparte dalle certezze: tra queste, un nome torna a farsi sentire con forza. La doppia sfida contro la Germania si è rivelata fatale per la nazionale di Luciano Spalletti, che ha mancato l'accesso alla Final Four di Nations League. Due sconfitte che pesano, non solo sul morale ma anche sul futuro: gli azzurri finiscono nel girone da cinque squadre per le qualificazioni al Mondiale 2026, a differenza dei tedeschi che, forti del successo, sono stati inseriti in un gruppo da quattro. Questo cambia gli equilibri e, di conseguenza, anche la preparazione. Le avversarie dell'Italia saranno Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Le quattro si sono già affrontate nelle prime due giornate del girone, mentre l'Italia farà il suo esordio il 6 giugno in trasferta contro la Norvegia, e poi il 9 giugno ospiterà la Moldavia.

