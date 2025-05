Sei denunciati per ubriachezza molesta a Como coinvolti anche una madre e i suoi due figli minori

Sei denunciati per disordini alla manifestazione pro Pal a Milano - Sono sei le persone denunciate dalla Polizia di Stato per i disordini di ieri durante la manifestazione pro Pal a Milano nella quale è apparsa anche una scritta choc contro la premier Giorgia Meloni. Si tratta di cinque uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 30 anni, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Uno risponde anche di danneggiamento e un altro pure di possesso di un coltello a serramanico. 🔗quotidiano.net

“Ubriachezza molesta e possesso di sostanze stupefacenti”: arrestato l’attore Haley Joel Osment, il ‘figlio di Forrest Gump’. Il video in cui si ribella alle manette virale sui social - L’attore Haley Joel Osment è stato arrestato per “condotta indisciplinata” dovuta all’ubriachezza e al possesso di sostanze stupefacenti. Il momentaneo fermo – ha rivelato People.com – è avvenuto lo scorso 8 aprile nei pressi del parcheggio del Mill Base Lodge della Mammoth Mountain Ski Area (Stati Uniti). Una persona avrebbe chiamato le forze dell’ordine, segnalando il comportamento sopra le righe dell’attore. 🔗ilfattoquotidiano.it

Medole: ubriachezza molesta e somministrazione indebita alcolici ai baristi - A Medole, sanzioni per ubriachezza molesta e somministrazione indebita di alcolici ai baristi in un Venerdì Santo movimentato. 🔗gardanotizie.it

Il rapper Travis Scott arrestato per ubriachezza molesta - AGI - Il rapper Travis Scott è stato arrestato a Miami con l'accusa di ubriachezza molesta e violazione di domicilio per una lite a bordo di uno yacht.La polizia di Miami Beach Marina è ... 🔗msn.com