“Sei abituato a parlare con gli handicappati” | bufera sulle parole del sindaco di Romano di Lombardia in aula

Il sindaco di Romano al suo predecessore: “Sei abituato a parlare con gli handicappati”. E monta la polemica - Romano di Lombardia. Bufera su Gianfranco Gafforelli, sindaco di Romano. Il motivo? La frase pronunciata durante il Consiglio comunale di martedì 29 aprile. “Sei abituato a parlare con gli handicappati”, ha pronunciato rivolgendosi al suo precedessore Sebastian Nicoli. Un’affermazione molto offensiva che ha causato sconcerto tra i consiglieri e il pubblico, considerando i contatti di Nicoli con una cooperativa che si occupa di persone con disabilità e il suo lavoro come educatore. 🔗bergamonews.it

