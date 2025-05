Sebastian Monguzzi domani i funerali del motociclista morto in incidente come il figlio di 10 anni

domani, sabato 3 maggio, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Lazzate, i funerali di Sebastian Monguzzi, 55enne morto in un drammatico incidente in moto lo scorso 25 aprile. morto nell’incidente in moto a Lazzate, i funerali di Sebastian Monguzzi Monguzzi viaggiava sulla strada provinciale che collega Lentate sul Seveso a Lazzate, dove . 🔗 Si svolgeranno, sabato 3 maggio, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Lazzate, idi, 55ennein un drammaticoin moto lo scorso 25 aprile.nell’in moto a Lazzate, idiviaggiava sulla strada provinciale che collega Lentate sul Seveso a Lazzate, dove . 🔗 Ilnotiziario.net

