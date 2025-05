Sea Watch con 104 migranti a bordo tra cui un bimbo di tre mesi deve navigare fino al porto di Livorno

Migranti: Sea Watch, nave Aurora partita verso la piattaforma Miskar - Salpata da Lampedusa: “Hanno bisogno di aiuto e nessuno li sta soccorrendo”. Pd all’europarlamento: “Perché nessuno li ha soccorsi? E’ una violazione del regolamento europeo che garantisce il soccorso in mare?” 🔗repubblica.it

Soccorsi dalla Sea Watch i 32 migranti da quattro giorni su una piattaforma petrolifera - Dopo quattro giorni trascorsi sulla piattaforma petrolifera Miskar, di proprietà della multinazionale British Gas, 32 naufraghi sono stati soccorsi dalla nave Aurora dell’Ong Sea Watch. I migranti, provenienti dalla Libia, si erano rifugiati sulla struttura al largo delle coste tunisine dopo i problemi al natante dove si trovavano. View this post on Instagram A post shared by Sea-Watch (@seawatchitaly) La portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi: «Nel Mediterraneo l’omissione di soccorso è ormai una prassi impunita» Secondo quanto dichiarato dalla ... 🔗lettera43.it

Migranti dispersi nel Mediterraneo, Sea Watch: “34 persone in pericolo di vita, c’è rischio nubifragio” - Un'imbarcazione partita dalla Tunisia con 34 migranti a bordo, tra cui donne e bambini, è dispersa nel Mediterraneo. Nonostante le ricerche, Sea Watch fa sapere che le autorità non sono ancora intervenute concretamente, mentre le condizioni meteo stanno peggiorando.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nuovo soccorso di Sea-Watch5. Porto di sbarco Livorno; Sea-Watch 4, tutto sulla nave dell'Ong tedesca Sos Humanity al centro delle polemiche fra Italia e Germania; Migranti, il Viminale: Ocean Viking sbarca a Pozzallo; Migranti: naufragio a largo Libia, oltre 100 morti. Soccorritore: 'Nuotavamo tra i cadaveri'.

Sea Watch, tutti i migranti sbarcano a Palermo - "E' arrivata la notizia della possibilità di sbarcarli tutti a Palermo, noi crediamo che questa fosse l'unica soluzione possibile - spiega Giorgia Linardi, portavoce della Sea Watch - I migranti ... 🔗msn.com

Migranti, Sea Watch si prepara a un altro anno di scontri con il governo Meloni: “È sempre più ostile” - A dirlo Sea Watch, una delle principali Ong impegnate ... spesso nel Nord del Paese, per lo sbarco dei migranti soccorsi, ha l’effetto di prolungare la sofferenza di chi è già sopravvissuto ... 🔗msn.com