Se mi accoltella raggiungo mia figlia Alice uccisa dal fratello il dolore della madre

Alice Scagni, la 34enne di Quinto, in provincia di Genova, assassinata a coltellate dal fratello Alberto. Ieri mattina, alla Chiesa della Consolazione in via XX Settembre, si è tenuta una messa in ricordo della giovane vittima. Una commemorazione che ha riportato alla luce un dramma familiare ancora irrisolto, fatto di dolore, silenzi e cicatrici mai rimarginate.La madre, Antonella Zarri, ha raccontato di voler incontrare il figlio, che però continua a rifiutare ogni contatto con la famiglia. Un desiderio che nasce dal bisogno di affrontare il trauma, ma anche da un profondo senso di rassegnazione: “Se mi prendo una coltellata, vorrà dire che raggiungerò Alice. Dopo quello che ho vissuto, cosa vuole che abbia paura”, ha dichiarato in un’intervista. 🔗 Thesocialpost.it - “Se mi accoltella, raggiungo mia figlia”. Alice uccisa dal fratello, il dolore della madre Il primo maggio ha segnato un nuovo, doloroso anniversario: sono passati più di tre anni dalla tragica uccisione diScagni, la 34enne di Quinto, in provincia di Genova, assassinata a coltellate dalAlberto. Ieri mattina, alla ChiesaConsolazione in via XX Settembre, si è tenuta una messa in ricordogiovane vittima. Una commemorazione che ha riportato alla luce un dramma familiare ancora irrisolto, fatto di, silenzi e cicatrici mai rimarginate.La, Antonella Zarri, ha raccontato di voler incontrare il figlio, che però continua a rifiutare ogni contatto con la famiglia. Un desiderio che nasce dal bisogno di affrontare il trauma, ma anche da un profondo senso di rassegnazione: “Se mi prendo una coltellata, vorrà dire che raggiungerò. Dopo quello che ho vissuto, cosa vuole che abbia paura”, ha dichiarato in un’intervista. 🔗 Thesocialpost.it

La mamma di Alice Scagni, uccisa dal fratello: “Vorrei incontrarlo, se mi accoltella raggiungo mia figlia” - A tre anni dall'omicidio di Alice Scagni da parte del fratello, la madre Antonella Zarri vuole incontrarlo, ma il figlio si rifiuta, nonostante la gravi condizioni di detenzione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

