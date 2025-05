Sdoganata la nuda proprietà asso nella manica di anziani venditori e giovani investitori lungimiranti

nuda proprietà di un’abitazione è aumentata, a livello nazionale, del 20 per cento, coinvolgendo circa 97mila pensionati. Un fenomeno che. 🔗 Torinotoday.it - Sdoganata la nuda proprietà, asso nella manica di anziani venditori e giovani investitori lungimiranti Specchio di come l’aumento del costo della vita sta mettendo in difficoltà soprattutto la fascia più anziana della popolazione, lo scorso anno la vendita delladi un’abitazione è aumentata, a livello nazionale, del 20 per cento, coinvolgendo circa 97mila pensionati. Un fenomeno che. 🔗 Torinotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuda proprietà, un affare per tutti - È un «salva crisi» come ne sono rimasti pochi. Inoltre rappresenta una sorta di ponte tra generazioni, mette d’accordo anziani e giovani, offrendo vantaggi a entrambi. La «nuda proprietà» è forse ancora l’unica isola felice del mercato immobiliare, la sola che consente un sicuro investimento redditizio. Il mattone, stritolato dalle tasse e penalizzato da una normativa che non tutela i proprietari, lasciandoli in balìa delle morosità, ha smesso da tempo di essere il salvadanaio delle famiglie. 🔗panorama.it

Nuda proprietà al Teatro de’ Servi - Dal 18 al 30 marzo Nuda proprietà al Teatro de’ Servi di Roma. Intrighi sotto chiave nella commedia scritta da David Mastinu e diretta da Matteo Vacca. Nuda proprietà intreccia comicità e tenerezza in una storia romantica e assolutamente unica nel suo genere. L'articolo Nuda proprietà al Teatro de’ Servi proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Case vendute in nuda proprietà (complice la crisi economica): Bologna prima in Italia - Sempre più anziani in Italia scelgono di vendere la propria casa in nuda proprietà per ottenere liquidità immediata, senza perdere il diritto di viverci. Secondo un'analisi realizzata da Confabitare, associazione proprietari immobiliari, nel 2024 queste transazioni sono aumentate del 20% rispetto... 🔗bolognatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sdoganata la nuda proprietà, asso nella manica di anziani venditori e giovani investitori lungimiranti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia