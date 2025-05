Scuole cattoliche verso un codice di condotta unico | vietati OnlyFans e post ‘scomodi’ La reazione della maestra licenziata | La libertà viene prima del lavoro

Il documento, già approvato dall'assemblea provinciale di Treviso, sarà sottoposto alla valutazione della Federazione nazionale per un'eventuale estensione a tutte le Scuole associate.

Codice etico per gli insegnanti: oltre i limiti sui social, verso una valutazione psico-attitudinale - Il dibattito sull’introduzione di un codice etico per i docenti italiani si intensifica, ponendo l’accento non solo sulla regolamentazione dell’uso dei social media, ma anche sulla possibilità di implementare valutazioni psico-attitudinali per coloro che aspirano alla professione educativa.? Contesto e motivazioni Recenti episodi hanno sollevato interrogativi sul comportamento di alcuni insegnanti, sia all’interno che all’esterno […] The post Codice etico per gli insegnanti: oltre i limiti sui social, verso una valutazione psico-attitudinale first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Scuole cattoliche, arriva il codice etico per docenti. La maestra di Onlyfans licenziata: «Non l’avrei firmato» - Un decalogo di comportamento etico. Anzi, per la precisione, tre pagine in cui la Fism, la Federazione nazionale scuole materne, ha riassunto il codice di condotta che verrà richiesto a tutto il perso ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it

