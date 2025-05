Scuola ecco tutte le novità da settembre su condotta e sospensioni

Ilsole24ore.com - Scuola, ecco tutte le novità da settembre su condotta e sospensioni Con il cinque in comportamento scatta la bocciatura, e sono compresi anche i casi di bullismo grave. Con il sei si viene rimandati. Nuove regole per gli allontanamenti fino a 15 giorni. 🔗 Ilsole24ore.com

Libri di testo scuola primaria: ecco quanto costeranno nel 2025/2026. Il Ministero aggiorna i prezzi con l’inflazione: tutte le cifre, gli sconti previsti e le novità per le famiglie. NOTA e TABELLA - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto n. 73 del 15 aprile 2025, che stabilisce i nuovi prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria relativi all’anno scolastico 2025/2026. L'articolo Libri di testo scuola primaria: ecco quanto costeranno nel 2025/2026. Il Ministero aggiorna i prezzi con l’inflazione: tutte le cifre, gli sconti previsti e le novità per le famiglie. 🔗orizzontescuola.it

Terna, presentato il Piano di Sviluppo 2025-2034. Ecco tutte le novità - Interventi per rispondere alla crescente domanda di energia e per integrare le fonti rinnovabili. Sarà essenziale per transizione energetica e indipendenza 🔗ilgiornale.it

Parcheggi a pagamento, entra in vigore il nuovo regolamento. Ecco tutte le novità - Entrerà in vigore tra quattro giorni, il 18 aprile, il nuovo piano sosta del Comune di Latina, approvato quasi un mese fa dal Consiglio comunale, e porterà con sé diverse novità, cui gli utenti dovranno adeguarsi. “Nei primi giorni di vigenza e fino alla fine di aprile - sottolinea l’assessore ai... 🔗latinatoday.it

