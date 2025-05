Scossa di terremoto in Cile magnitudo oltre il 7 | allarme zunami intere zone evacuate

terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato nel pomeriggio di venerdì 2 aprile, generando panico tra la popolazione e facendo scattare immediatamente le procedure di allerta tsunami. La Scossa, secondo i dati forniti dall’USGS (U.S. Geological Survey), è avvenuta alle 14:58 italiane e ha avuto una potenza tale da essere percepita anche a grande distanza.Nonostante la profondità relativamente contenuta — circa 10 km sotto il livello del mare — non si segnalano, al momento, danni gravi a edifici o infrastrutture. Tuttavia, l’intensità del sisma ha spinto le autorità internazionali a lanciare un allarme per onde anomale: il Pacific Tsunami Warning Center ha infatti avvisato della possibilità di onde pericolose nel raggio di 300 km dall’epicentro.L’evento sismico si è verificato nell’oceano meridionale, tra le coste del Cile e dell’Argentina, con epicentro localizzato a circa 219 chilometri a sud di Ushuaia, la città più a sud dell’Argentina continentale. 🔗 Thesocialpost.it - Scossa di terremoto in Cile, magnitudo oltre il 7: allarme zunami, intere zone evacuate Un violentodi7.4 è stato registrato nel pomeriggio di venerdì 2 aprile, generando panico tra la popolazione e facendo scattare immediatamente le procedure di allerta tsunami. La, secondo i dati forniti dall’USGS (U.S. Geological Survey), è avvenuta alle 14:58 italiane e ha avuto una potenza tale da essere percepita anche a grande distanza.Nonostante la profondità relativamente contenuta — circa 10 km sotto il livello del mare — non si segnalano, al momento, danni gravi a edifici o infrastrutture. Tuttavia, l’intensità del sisma ha spinto le autorità internazionali a lanciare unper onde anomale: il Pacific Tsunami Warning Center ha infatti avvisato della possibilità di onde pericolose nel raggio di 300 km dall’epicentro.L’evento sismico si è verificato nell’oceano meridionale, tra le coste dele dell’Argentina, con epicentro localizzato a circa 219 chilometri a sud di Ushuaia, la città più a sud dell’Argentina continentale. 🔗 Thesocialpost.it

