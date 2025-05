Scopriamo l' intelligenza artificiale

Scopriamo l'intelligenza artificiale!", un evento unico e accessibile pensato per chi vuole conoscere e sperimentare le potenzialità dell'IA, anche senza alcuna competenza tecnica.? L'appuntamento è per domenica 4 maggio 2025 alle.

La moda social del momento: ci siamo divertiti a creare con l'intelligenza artificiale dipinti in stile Miyazaki di Forlì, ecco il risultato - Impazza in questi giorni sui social la moda della foto rielaborata a mo' di cartone animato. Attraverso infatti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo di ChatGpt, è possibile riprodurre le immagini ispirandosi allo stile dello Studio Ghibli, il celebre studio di animazione... 🔗forlitoday.it

Intelligenza artificiale ed energia, i 5 numeri per capire quanto consumerà l'AI - Entro il 2030 i data center raddoppieranno i loro consumi di elettricità, ma l'AI potrebbe anche ottimizzare l'intero settore 🔗wired.it

Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole - L’Intelligenza Artificiale (IA) entra in classe a Pechino. E lo fa già sui banchi delle scuole elementari. Mentre in Italia lo smartphone è bandito dalle classi, la Cina sceglie un approccio completamente diverso. Ecco quale. Corsi obbligatori di IA a Pechino (e non solo) Dal prossimo anno scolastico, le scuole primarie e secondarie di Pechino introdurranno corsi obbligatori di intelligenza artificiale (IA), con almeno otto ore annuali dedicate a questa materia. 🔗quotidiano.net

Cos’è l’intelligenza artificiale, come funziona e come usare l’IA - Sai come funziona davvero l'intelligenza artificiale? Ecco di cosa si tratta, tra vantaggi e rischi, e tutti i campi in cui viene utilizzata oggi. 🔗money.it

Wikipedia introduce l’AI e spiega le nuove funzioni - L'intelligenza artificiale entra a far parte anche di Wikipedia, che spiega tutte le nuove funzioni. Cosa sappiamo ... 🔗pcprofessionale.it

L'uso dell'Intelligenza artificiale nella scuole e nelle università: occorre incoraggiare gli studenti a generare contenuti - Le sfide, il ruolo sempre più importante e i rischi dell'uso dell'IA nel mondo dell'educazione. L'intervento al Dubai AI week ... 🔗corriere.it