Scopri i top con maniche a sbuffo per un look fresco e romantico

Tra ruches, pizzi e maniche a sbuffo, la camicia in stile boho conquista la Primavera 2025. Ecco come abbinarla con stile - La camicia boho chic è il capo irrinunciabile della Primavera 2025. Ampia e morbida, animata da ruches, balze e volant, è la punta di diamante di ensemble sospesi nel tempo. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Leggi anche › Hippie e modaiola. Come indossare la camicia in stile boho chic nella Primavera 2025 Come abbinare la camicia boho In versione maxi e con gilet in pelle Per fashioniste dall’animo rock. 🔗iodonna.it

Il top con la manica a sbuffo è il capo cool da indossare da mattina a sera. Ecco i nostri preferiti - Dimentica le mezze misure: la moda Primavera/Estate 2025 incorona il top con la manica a sbuffo come must-have assoluto del guardaroba femminile. Ispirato allo stile vittoriano e alle silhouette degli anni ’80, è tornato sotto i riflettori in una chiave fresca e contemporanea. Tessuti leggeri come cotone, lino e mussola rendono il capo arioso e perfetto anche per le giornate più calde, mentre i colori pastello, il bianco ottico e le stampe floreali lo rendono facilmente abbinabile. 🔗dilei.it

Ma quanto ci piacciono i top con le maniche a sbuffo? Troppo! - Romantiche e girlish al punto giusto, le bluse e i top con maniche a sbuffo ci regalano sempre quel tocco bon ton che adoriamo ... 🔗grazia.it