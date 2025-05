Quotidiano.net - Scoperto il super antidoto contro il veleno di 19 serpenti letali. Arriva dal sangue di un ex meccanico

Milano, 2 maggio 2025 – Per anni si è fatto mordere ripetutamente daipiùdel mondo. Così, come un novello Rasputin, ha sviluppato un immunità aldi molti rettili che generalmente non lasciano scampo. E dal suo, ora, un’azienda farmaceutica ha ricavato uncapace di salvare la vita a chi è stato morso da alcune fra le specie più.IlE’ stato infatti sviluppato uncapace di neutralizzare ildi 19 tra ipiùal mondo, come il black mamba e il cobra reale. Specie che con il cambiamento climatico si stanno diffondendo anche in zone dove prima non vivevano o sviluppando mutazioni genetiche, come la vipera della morte, che le rende ancor più. Il miracolosodi Tim FriedeSi tratta del prodotto a più ampio spettro ottenuto finora ed è basato sugli anticorpi di Tim Friede, un exdel Wisconsin appassionato diche in 18 anni si è fatto mordere centinaia di volte e si è auto-iniettato piccole dosi dinel pericoloso tentativo di diventare immune. 🔗 Quotidiano.net