donna, nella sepoltura erano presenti anche i resti di molti oggetti parte del corredo funebre. 🔗 I resti, eccezionali per il loro stato di conservazione, sono stati rinvenuti nel sito archeologico di Áspero, in Perù, e risalgono alla civiltà Caral, una delle civiltà più antiche di sempre: oltre ai resti della, nella sepoltura erano presenti anche i resti di molti oggetti parte del corredo funebre. 🔗 Fanpage.it

Scoperto il corpo di una donna di 4.500 anni fa: ha ancora i capelli e le unghie - I resti, eccezionali per il loro stato di conservazione, sono stati rinvenuti nel sito archeologico di Áspero, in Perù, e risalgono alla civiltà Caral ... 🔗fanpage.it

Ritrovati in Perù i resti «straordinariamente ben conservati» di una donna vissuta 4mila anni fa - Gli archeologi in Perù hanno scoperto i resti straordinariamente ben conservati di una donna dell'antica civiltà Caral, e lo scorso 24 aprile il Governo peruviano ha reso pubblico il ritrovamento diff ... 🔗informazione.it

