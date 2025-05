Scontro tra un' auto e una moto a San Valentino grave un uomo di 38 anni

uomo di 38 anni è rimasto ferito gravemente a causa di un incidente stradale che si è verificato a San Valentino in Abruzzo Citeriore nel tardo pomeriggio di giovedì primo maggio, come riporta l'Ansa.A scontrarsi sarebbero state un'automobile e una moto in sella alla quale c'era il 38enne. 🔗 Ilpescara.it - Scontro tra un'auto e una moto a San Valentino, grave un uomo di 38 anni Undi 38è rimasto feritomente a causa di un incidente stradale che si è verificato a Sanin Abruzzo Citeriore nel tardo pomeriggio di giovedì primo maggio, come riporta l'Ansa.A scontrarsi sarebbero state un'mobile e unain sella alla quale c'era il 38enne. 🔗 Ilpescara.it

