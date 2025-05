Scontro tra pullman in pieno centro | è caos viabilità bloccata

L'incidente è avvenuto venerdì alle 13:15 in via Dante, all'uscita dal piazzale delle ex Tranvie, quando due pullman hanno tentato contemporaneamente una svolta a destra e si sono urtati.A bordo dei mezzi erano presenti passeggeri, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite. Immediato l'intervento della Volante per la gestione del traffico, mentre la Polizia Locale di Cremona si è occupata dei rilievi.L'urto ha però paralizzato la circolazione in un orario di intensa frequentazione da parte degli studenti, causando code e ingorghi lungo l'intera via. Il ripristino della normale viabilità ha richiesto circa un'ora di lavoro coordinato tra le forze dell'ordine e il personale di raccolta mezzi.L'articolo Scontro tra pullman in pieno centro: è caos, viabilità bloccata proviene da The Social Post.

