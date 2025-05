Scontro tra auto e moto sulla Statale 16 | tre persone ferite

Scontro tra un'auto e una moto, avvenuto nel pomeriggio del primo maggio lungo la Statale 16, nel territorio di San Vito Chietino.Intorno alle 17.30, in località San Fino, l'impatto è avvenuto tra una Fiat Punto, guidata da un 83enne residente a San Vito, e. 🔗 Chietitoday.it - Scontro tra auto e moto sulla Statale 16: tre persone ferite È di tre feriti il bilancio dellatra un'e una, avvenuto nel pomeriggio del primo maggio lungo la16, nel territorio di San Vito Chietino.Intorno alle 17.30, in località San Fino, l'impatto è avvenuto tra una Fiat Punto, guidata da un 83enne residente a San Vito, e. 🔗 Chietitoday.it

