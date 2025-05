Scivolone del Comicon Napoli recuperato in calcio d’angolo

Comicon, il Salone Internazionale della Cultura Pop tenutosi alla Mostra d'Oltremare di Napoli. L'organizzazione dell'evento ha infatti escluso i giornalisti pubblicisti dall'accesso con accredito stampa, riservando tale possibilità ai soli giornalisti professionisti. Il Presidente dell'Associazione Giornalisti Flegrei Claudio Ciotola, si unisce con fermezza .

Road to COMICON Napoli 2025: ecco tutti gli eventi da non perdere! - Quando manca sempre meno al Comicon Napoli 2025, è giunto il momento di scoprire quali sono le novità che contraddistingueranno questa nuova edizione della celeberrima manifestazione. Partiamo dal dire che daal 15 marzo al 30 maggio torna la rassegna COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON che quest’anno letteralmente “invade” la città, rendendo Napoli e tutte le sue municipalità protagoniste della scena internazionale del fumetto e della cultura pop. 🔗game-experience.it

Movieplayer al Comicon Napoli 2025, al via oggi la XXV edizione: ecco il programma di giovedì 1° maggio - Il 1° Maggio si alza il sipario su Comicon Napoli 2025, arrivato alla XXV edizione: quest'anno ospiti e numeri da record, con tutti i biglietti esauriti per tutta la durata del festival. Il Comicon Napoli 2025 inaugura oggi, giovedì 1° maggio, la sua 25a edizione con una parata di star tra musica, manga e celebrazioni pop. Attesi ospiti internazionali, anteprime e panel da tutto esaurito in una giornata che promette di lasciare il segno. 🔗movieplayer.it

