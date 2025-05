Sciopero treni 6 maggio | 8 ore di stop ma niente fascia di garanzia cancellazioni anche per Alta Velocità

cancellazioni e variazioni sia per i treni nazionali e Alta Velocità che per i treni regionali a causa dello Sciopero dei treni del 6 maggio. La protesta riguarda tutto il personale imprese ferroviarie, servizi ferroviari e gestore infrastruttura ferroviaria e coinvolgerà molte aziende di trasporto ferroviario. 🔗 Sono previstee variazioni sia per inazionali eche per iregionali a causa dellodeidel 6. La protesta riguarda tutto il personale imprese ferroviarie, servizi ferroviari e gestore infrastruttura ferroviaria e coinvolgerà molte aziende di trasporto ferroviario. 🔗 Fanpage.it

Treni, nuovo sciopero di 24 ore in arrivo a maggio - Nuovo sciopero dei treni in arrivo a maggio. Tra il 5 e il 6 maggio è infatti in programma lo sciopero del personale delle imprese del comparto ferroviario indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato, e inizialmente programmato per venerdì 11 aprile. L'agitazione, passata da 23 a 24 ore, è stata... 🔗novaratoday.it

Sciopero, il 6 maggio stop ai treni in tutta Italia: quali sono le fasce orarie garantite - Il 6 maggio sono previsti uno sciopero nazionale dalle 9 alle 17 che interesserà Trenitalia, Trenord, Tper, Italo e anche imprese minori e uno di 24 ore proclamato da Usb, che coprirà anche il trasporto locale su rotaia L'articolo Sciopero, il 6 maggio stop ai treni in tutta Italia: quali sono le fasce orarie garantite proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Sciopero treni 6 maggio: 8 ore di stop ma niente fascia di garanzia, cancellazioni anche per Alta Velocità - Sono previste cancellazioni e variazioni sia per i treni nazionali e Alta Velocità che per i treni regionali a causa dello sciopero dei treni del 6 maggio ... 🔗fanpage.it

Scioperi di maggio, rischio treni fermi il 6: un mese di fuoco - Un calendario fitto di manifestazioni e proteste fino a fine mese: nel corso delle prossime settimane previste molte mobilitazioni che interesseranno in particolare i trasporti ... 🔗msn.com

Sciopero del personale ferroviario martedì 6 maggio: previsti ritardi e cancellazioni per i treni - Si fermerà sia il personale di Trenitalia sia quello di Trenord: chi intenda rinunciare al viaggio può chiedere il rimborso ... 🔗msn.com