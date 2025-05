Sciopero treni 6 maggio 2025 | orari e fasce di garanzia

Sciopero del personale ferroviario per martedì 6 maggio. Lo stop alla circolazione proseguirà per otto ore, dalle 9 alle 17: non si escludono variazioni al servizio anche nelle ore immediatamente precedenti e successive allo Sciopero. Non ci sono previste fasce di garanzia per i regionali, ma c'è una lista di treni nazionali garantiti. Le cose da sapere.Sciopero treni 6 maggio 2025: perché non ci sono fasce di garanzia Treno Frecciarossa (Imagoeconomica).Non c'è una lista di treni regionali garantiti perché i lavoratori incroceranno le braccia al di fuori dalle fasce orarie di garanzia stabilite dalla legge, che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.Sciopero treni 6 maggio 2025: i treni nazionali garantititrenitalia ha pubblicato sul proprio sito una lista di treni nazionali garantiti.

