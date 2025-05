Sciopero di 8 ore dei treni in Piemonte e in Italia | disagi per chi si sposta martedì 6 maggio

Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, trenitalia, trenitalia Tper e Trenord è in programma per martedì 6 maggio 2025. Per otto ore, dalle 9.01 alle 17, i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, ma l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima. 🔗 Torinotoday.it - Sciopero di 8 ore dei treni in Piemonte e in Italia: disagi per chi si sposta martedì 6 maggio Unonazionale del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord è in programma per2025. Per otto ore, dalle 9.01 alle 17, ipotranno subire cancellazioni o variazioni, ma l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima. 🔗 Torinotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Treni, nuovo sciopero di 24 ore in arrivo a maggio - Nuovo sciopero dei treni in arrivo a maggio. Tra il 5 e il 6 maggio è infatti in programma lo sciopero del personale delle imprese del comparto ferroviario indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato, e inizialmente programmato per venerdì 11 aprile. L'agitazione, passata da 23 a 24 ore, è stata... 🔗novaratoday.it

Oggi sciopero di 8 ore dei treni, poi toccherà a bus e vaporetti - Due scioperi dei trasporti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro rischiano di rovinare la settimana di chi usa i mezzi pubblici per spostarsi. Si parte oggi, mercoledì 19 marzo, con lo sciopero nazionale dei treni, e si continuerà poi venerdì 21 con lo stop di bus e vaporetti. Clicca qui... 🔗veneziatoday.it

Sciopero treni 19 marzo 2025, ecco orari, fasce garantite per Trenitalia, Italo, Trenord e come chiedere il rimborso; stop ridotto da 24 a 8 ore in tutta italia - Il 19 marzo sciopero nazionale di 8 ore del personale FS: possibili ritardi e cancellazioni su Trenitalia, Trenord e Tper; garantiti solo i servizi minimi essenziali Lo sciopero treni 19 marzo 2025 è stato ridotto da 24 a 8 ore in tutta Italia e includerà il personale del Gruppo FS Italiane, 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Sciopero treni, il 6 maggio un nuovo stop: orari, fasce di garanzie e motivazioni. Ecco chi si fermerà; Sciopero di 8 ore dei treni in Piemonte e in Italia: disagi per chi si sposta martedì 6 maggio; In vista un nuovo sciopero dei treni di 8 ore; Scioperi a maggio 2025, il calendario completo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sciopero di 8 ore dei treni in Piemonte e in Italia: disagi per chi si sposta martedì 6 maggio - I treni potranno subire cancellazioni o variazioni, ma l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione ... 🔗torinotoday.it

Sciopero trasporti maggio 2025, il calendario: treni, aerei e mezzi pubblici a rischio. Date, dove e fasce garantite - Maggio 2025 si preannuncia come un mese difficile per chi viaggia in treno, in aereo o si sposta con i mezzi pubblici. Numerose sigle sindacali hanno proclamato scioperi in diversi settori ... 🔗ilmessaggero.it

Sciopero dei treni il 6 maggio, stop di 8 ore in tutta Italia: le ragioni e i possibili disagi - Martedì 6 maggio è previsto uno sciopero nazionale di otto ore dei treni che coinvolgerà Trenitalia, Trenord, Tper e il Gruppo Fsi. 🔗msn.com