Sciopero dei treni rischio ritardi e cancellazioni il 6 maggio

Sciopero. Coinvolgerà il personale del Gruppo Fs, trenitalia e Trenord. L’agitazione sindacale potrebbe causare disagi alla circolazione. 🔗 Ecodibergamo.it - Sciopero dei treni, rischio ritardi e cancellazioni il 6 maggio LO. Coinvolgerà il personale del Gruppo Fs,talia e Trenord. L’agitazione sindacale potrebbe causare disagi alla circolazione. 🔗 Ecodibergamo.it

