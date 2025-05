Sciopero dei treni l’Italia intera si ferma di nuovo la prossima settimana | ecco quando e tutte le motivazioni

Sciopero dei treni, l'Italia intera si ferma di nuovo la prossima settimana: ecco quando e tutte le motivazioni (ANSA FOTO) – Notizie.comCosì in una nota i sindacati Orsa Ferrovie, Fast Confsal e Ugl Ferrovie hanno annunciato un nuovo Sciopero nazionale del settore. l'Italia intera, comunque, si fermerà nuovamente per uno Sciopero dei treni la prossima settimana.Si tratta di una nuova mobilitazione generale a cui hanno aderito anche le segreterie nazionali delle organizzazioni Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Moltissime le questioni sul tavolo che hanno fatto scattare l'ennesima giornata di passione per i viaggiatori italiani. "Dopo diciotto mesi di trattative, di documenti, di tavoli e promesse, siamo ancora fermi. Fermi di fronte a una controparte che elude le questioni cruciali del contratto".

Sciopero treni 19 marzo 2025, ecco orari, fasce garantite per Trenitalia, Italo, Trenord e come chiedere il rimborso; stop ridotto da 24 a 8 ore in tutta italia - Il 19 marzo sciopero nazionale di 8 ore del personale FS: possibili ritardi e cancellazioni su Trenitalia, Trenord e Tper; garantiti solo i servizi minimi essenziali Lo sciopero treni 19 marzo 2025 è stato ridotto da 24 a 8 ore in tutta Italia e includerà il personale del Gruppo FS Italiane, 🔗ilgiornaleditalia.it

Sciopero 7 e 8 marzo, treni fermi in tutta Italia per 24 ore: le fasce di garanzia - Continuano gli scioperi del settore ferroviario in Italia, con i treni che subiranno ritardi o cancellazioni in tutta Italia venerdì 7 e sabato 8 marzo a causa della mobilitazione annunciata del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord alla quale aderiranno diverse organizzazioni sindacali e lavoratori del comparto. Gli orari dello sciopero dei treni del 7 e dell’8 marzo 2025 Così come riportato sul portale di Trenitalia, dalle ore 21:00 di venerdì 7 marzo 2025 e fino allo stesso orario di sabato 8 marzo, i treni potranno subire cancellazioni o variazioni a causa dello ... 🔗quifinanza.it

Sciopero nazionale dei treni: disagi per i viaggiatori in tutta Italia - Giornata a rischio di disagi per chi viaggia in treno. E' in corso dalle ore 9 lo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. La protesta si è articolata con in un primo sit-in ieri davanti al Mit, ed oggi con una manifestazione a Roma in Piazza di Porta Pia. La protesta riguarda il personale di Trenitalia, Italo Ntv e Trenord ed è stata proclamata contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da oltre un anno. 🔗quotidiano.net

Sciopero treni Trenitalia e Trenord 6 maggio: stop circolazione alta velocità e regionali - Visto che lo sciopero dei treni del 6 maggio è fuori dalle fasce orarie di garanzia stabilite dalla legge, che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, non c'è una lista di treni regionali garantiti. 🔗tg.la7.it

Sciopero dei treni il 6 maggio, disagi in tutta Italia: i dettagli delle proteste - Martedì 6 maggio 2025 si preannuncia una giornata di caos per chi viaggia in treno. Lo sciopero nazionale proclamato dalle principali sigle sindacali del settore ferroviario – tra cui Filt- Cgil , Fit ... 🔗informazione.it