scintille tra israele e siria la leadership di damasco accusa tel aviv di violazioni aggressive

Israele e la nuova leadership islamista che guida la Siria dalla caduta di Bashar al-Assad. Benjamin Netanyahu e il suo ministro della Difesa, Israel Katz, hanno annunciato che lo Stato ebraico ha condotto un raid "nei pressi del palazzo presidenziale" della capitale Siriana. "Questo è un chiaro messaggio per il regime .

Israele attacca siti militari Siria Sud - 10.03 Raid aerei israeliani, nella notte, sulla Siria meridionale. Jet da combattimento hanno colpito "posizioni di comando e siti militari contenenti armi ed equipaggiamento militare appartenenti al regime siriano. Questi obiettivi sono stati colpiti per eliminare minacce future", scrivono le Idf sul loro canale Telegram. Colpiti anche "radar e risorse di rilevamento usate per valutazioni di intelligence". 🔗servizitelevideo.rai.it

Se non si può dare la colpa a Israele, i massacri in Siria non fanno notizia - È esatto, ma incompleto, dire che i massacri di queste ore in Siria sfuggono all’esecrazione generale perché a commetterli non è Israele, l’entità coloniale e dell’apartheid che usurpa titoli democratici mentre lascia senza briglie il governo pieno di fascisti che rade al suolo Gaza. Banalmente: no Jews, no news. Vero. Ma quell’osservazione si perde un dettaglio che fa anche più increscioso – se paragonato al racconto dei “crimini” dello Stato Ebraico – il neutro cronachismo sulle carneficine siriane. 🔗linkiesta.it

Geir Pedersen dell'Onu: Israele destabilizza la Siria, urgono inchieste indipendenti - "Gli israeliani devono fermare quello che stanno facendo, questo è giocare con il fuoco, contribuisce alla destabilizzazione della situazione". Lo ha affermato Geir Pedersen, l'inviato speciale dell'Onu in Siria, commentando la situazione nel Paese arabo, nel contesto dei recenti raid dello Stato ebraico. "Abbiamo bisogno di un processo davvero inclusivo ma abbiamo anche bisogno della fine delle sanzioni", ha aggiunto Pedersen, in un'intervento durante il forum diplomatico di Antalya in Turchia, sottolineando come sia anche necessario avere inchieste indipendenti sui recenti scontri tra forze ... 🔗quotidiano.net

