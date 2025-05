Schlein a Piazzapulita | Meloni prenditi 15 secondi per dirti antifascista

Schlein? In tv, da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7. Uno scenario probabilmente più amichevole di qualsiasi piazza (vera) italiana. La segretaria del Pd non sembra avere molto da dire: nel giorno dei lavoratori attacca Giorgia Meloni senza continuità, invita quasi disperatamente gli elettori ad andare a votare al referendum dell'8 e 9 giugno (anche per fare un regalo al suo alleato più forte, il capo della Cgil Maurizio Landini) e ovviamente lancia l'allarme fascismo. Meloni, incalza Schlein rispondendo a una domanda sulla dichiarazione della presidente del Consiglio in occasione del 25 aprile "si prenda 15 secondi per dichiararsi antifascista, com'è la nostra Costituzione. La nostra è una Costituzione antifascista quindi non ci si può giurare sopra negandone la matrice.

