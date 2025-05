Schio-Venezia oggi in tv Finale A1 basket femminile 2025 | orario gara-1 programma streaming

Finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2025! oggi venerdì 2 maggio alle ore 20:30 la Famila Wuber Schio e l'Umana Reyer Venezia scendono in campo a Schio (Vicenza) per la gara-1 della serie al meglio delle cinque partite.Le scledensi puntano a ricucirsi il tricolore sul petto dopo averlo perso lo scorso anno proprio contro la squadra oro-granata, con Giorgia Sottana e compagne che in questa stagione sono riuscite a conquistare la Coppa Italia battendo in Finale proprio la Reyer. Servirà riscattare anche l'uscita anticipata alla Final Six di Eurolega contro l'USK Praga vincitrice poi del trofeo.Dall'altra parte l'Umana Reyer Venezia che cercherà di confermare il titolo conquistano nel 2024, con le ragazze di coach Andrea Mazzon che hanno eliminato in semiFinale per 3-1 la Magnolia Campobasso non senza faticare.

