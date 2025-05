Schianto tra moto sulla statale | un ferito grave e traffico in tilt

grave incidente nel pomeriggio di giovedì 1° maggio lungo la strada statale 42, che attraversa la Valcamonica: due moto si sono scontrate a Darfo Boario Terme. Bilancio pesante: un ferito in gravi condizioni e blocco prolungato del traffico in entrambe le direzioni. L’impatto è avvenuto intorno. 🔗 Bresciatoday.it - Schianto tra moto sulla statale: un ferito grave e traffico in tilt incidente nel pomeriggio di giovedì 1° maggio lungo la strada42, che attraversa la Valcamonica: duesi sono scontrate a Darfo Boario Terme. Bilancio pesante: unin gravi condizioni e blocco prolungato delin entrambe le direzioni. L’impatto è avvenuto intorno. 🔗 Bresciatoday.it

Schianto tra cinque veicoli sulla statale del Tonale. Un morto e un ferito grave - Ancora una vittima lungo la Strada Statale del Tonale e della Mendola, la principale via di comunicazione Camuna. Nell’incidente non ha avuto scampo Carlo Quetti, un sessantaduenne residente ad Artogne. La tragedia si è consumata ieri alle 8,45 circa, quando per strada c’erano molti veicoli. In quel momento piovigginava. Secondo la prima ricostruzione, a cura della Polizia stradale, i veicoli coinvolti nello scontro sono risultati tre auto e due furgoncini. 🔗ilgiorno.it

Schianto frontale tra un’auto e una moto nel Varesotto: morto un uomo, ferito un 50enne - Oggi, giovedì 10 aprile, si è verificato un frontale tra un'auto e una moto a Taino, in provincia di Varese. Nell'incidente ha perso la vita un 67enne residente in provincia di Milano ed è stato ferito un 50enne. Sul posto i carabinieri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Schianto sulla Statale nel giorno di Pasqua: c'è un ferito - Momenti di paura nel pomeriggio di Pasqua sulle strade dell’Alto Adige: poco dopo le 16:30 di ieri, domenica 20 aprile, sulla Statale 44 nei pressi di Tirolo si è verificato un incidente, con cause e dinamiche ancora in corso di chiarimento da parte dei carabinieri. Sul posto sono subito... 🔗trentotoday.it

Tre feriti per schianto tra auto e moto - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente tra un'automobile e una moto avvenuto nel pomeriggio del primo maggio intorno alle ore 17.20 a San Vito Chietino, in località San Fino, lungo la statale ... 🔗rainews.it

Schianto a Darfo, un ferito grave nello scontro tra un’auto e una moto - Grave incidente nel pomeriggio lungo la Statale 42, all’altezza di Darfo Boario Terme. Nello scontro tra un’auto e una moto una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata con ... 🔗giornaledibrescia.it

Schianto in moto sulla statale a Pieve di Teco, gravissimo un 66enne - Grave incidente sulla strada statale 28 a Pieve di Teco nell'imperiese. Per cause ancora in fase di accertamento un uomo di 66 è caduto dalla sua moto all'interno di una galleria lungo la strada. Nell ... 🔗primocanale.it